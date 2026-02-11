Ralf Schumacher heiratet seinen Ètienne: Das sagt Cora dazu

Düsseldorf/Saint Tropez (Frankreich) - Die unbestätigten Meldungen rund um die Traumhochzeit von Ralf Schumacher (50) und Ètienne Bousquet-Cassagne (36) lassen auch Ex-Frau Cora (49) nicht kalt.

Im Vorjahres-Sommer öffneten Ralf Schumacher (50, r.) und Ètienne (36) Promi-Moderatorin Frauke Ludowig (62) die Türen. © Frank Fastner/RTL/dpa

Vierzehn Jahre waren die Ex-Dschungelcamperin und der aktuelle TV-Experte miteinander verheiratet - 2015 folgte der Schlussstrich unter der gemeinsamen Vergangenheit.

Seit Kurzem soll klar sein: Ralf wagt voraussichtlich Ende Mai seinen zweiten Gang zum Traualter. Dann in Saint Tropez und mit Freund Ètienne.

Auch seine Ex-Frau scheint davon Wind bekommen zu haben und richtet kurzerhand ein paar Worte an den Vater ihres Sohnes. "Steven und ich wünschen Ralf und Étienne viel Glück und nur das Beste", erklärt sie gegenüber BILD.

Keine Spur von dreckiger Wäsche und purer Verletztheit, die vor rund eineinhalb Jahren noch zwischen jeden Zeilen mitgeschwungen war.

Durch ihre Liebe zu US-Amerikaner Bo Bekendam (44) scheint die ehemalige Rennfahrerin zur Ruhe gekommen zu sein.