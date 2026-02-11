Ralf Schumacher heiratet seinen Ètienne: Das sagt Cora dazu
Düsseldorf/Saint Tropez (Frankreich) - Die unbestätigten Meldungen rund um die Traumhochzeit von Ralf Schumacher (50) und Ètienne Bousquet-Cassagne (36) lassen auch Ex-Frau Cora (49) nicht kalt.
Vierzehn Jahre waren die Ex-Dschungelcamperin und der aktuelle TV-Experte miteinander verheiratet - 2015 folgte der Schlussstrich unter der gemeinsamen Vergangenheit.
Seit Kurzem soll klar sein: Ralf wagt voraussichtlich Ende Mai seinen zweiten Gang zum Traualter. Dann in Saint Tropez und mit Freund Ètienne.
Auch seine Ex-Frau scheint davon Wind bekommen zu haben und richtet kurzerhand ein paar Worte an den Vater ihres Sohnes. "Steven und ich wünschen Ralf und Étienne viel Glück und nur das Beste", erklärt sie gegenüber BILD.
Keine Spur von dreckiger Wäsche und purer Verletztheit, die vor rund eineinhalb Jahren noch zwischen jeden Zeilen mitgeschwungen war.
Durch ihre Liebe zu US-Amerikaner Bo Bekendam (44) scheint die ehemalige Rennfahrerin zur Ruhe gekommen zu sein.
Ralf Schumacher kassiert Seitenhieb
Erst das öffentliche Outing von Ralf Mitte Juli 2024 hatte eine monatelange Medienschlacht ausgelöst, die Cora mental nach und nach an den Rand ihrer Kräfte gebracht hatte.
Die Folge: Therapie, Rückzug und monatelange Funkstille! Inzwischen scheint sie mit der neuen Liebe ihres Ex-Mannes einverstanden zu sein - das liegt wohl auch daran, dass sie selbst wieder bis über beide Ohren verliebt ist.
Einen kleinen Seitenhieb muss Sky-Experte Ralf im Zuge der Hochzeitsgerüchte aber dann doch noch einstecken. Wie es heißt, soll ein enger Bekannter ziemlich überrascht gewesen sein von den Spekulationen.
"Das ist ja mal eine Überraschung. Ralf hat früher, wenn andere ein zweites Mal geheiratet haben, frei nach Schriftsteller Oscar Wilde gesagt: 'Wer ein zweites Mal heiratet, hat die erste Scheidung nicht verdient.'"
Noch haben sich Ralf und Ètienne nicht zur kochenden Gerüchteküche geäußert. Die Planungen im Hintergrund sollen dagegen schon auf Hochtouren laufen.
