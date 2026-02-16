Nach Trennung von Daniel: So denkt Patrice Aminati über eine neue Beziehung mit Krebs im Endstadium

Dresden - Seit knapp drei Jahren kämpft Patrice Aminati (30) mit der Diagnose schwarzer Hautkrebs, ist seit Mai 2025 in palliativer Behandlung. Im September dann die überraschende Trennung von Ehemann Daniel Aminati (52). Doch wie sieht die Gefühlswelt der lebensbejahenden Dresdnerin nun aus - ist eine neue Beziehung möglich?

Patrice Aminati (30) stellt sich ihrem Kampf gegen den Krebs auch in der Öffentlichkeit. © dpa | Jörg Carstensen

Im Dezember machten die Aminatis ihr Liebes-Aus öffentlich. Wenig später musste die 30-Jährige sich mit Gerüchten rumschlagen, dass ein anderer Mann schuld daran sein könnte. Doch dergleichen scheint Patrice aktuell nicht in den Sinn zu kommen.

"Ich suche nicht, sondern ich lebe gerade total dankbar – jeden Tag, jeden Moment. Und kann meine Träume verwirklichen. Das ist so schön", betont sie im Gespräch mit RTL.

Derzeit befinde sie sich in einer Krankheitsphase ohne Schmerzen. Ihre Genesung und Töchterchen Charly (3) stehen im Vordergrund, mit der sie zum Beispiel stundenlanges Spielen im Garten genießt.

"Das ist eine sehr gute Medizin, auch noch gebraucht zu werden und nicht das Opfer zu sein, der Patient, sondern jemand, der da sein muss, der weiterleben muss. Das ist für mich ein großes Geschenk", erklärt Patrice. Sie habe derzeit ihre Liebe zum Leben wiederentdeckt!