Simulantin oder Pocher-Opfer? Cora Schumacher teilt "Beweis" und ätzt gegen Dr. Bob!

Köln - Hat sich tatsächlich beim Corona-Sex mit Oliver Pocher (45) angesteckt oder ist sie doch nur eine abgezockte Simulantin? Cora Schumacher (47) will die Spekulationen um ihre Gesundheit beenden und teilt im Netz einen ominösen Arztbrief!

Cora Schumacher (47) versucht verzweifelt, zu beweisen, dass sie das RTL-Dschungelcamp aus gesundheitlichen Gründen verlassen hat. © Bildmontage: Instagram/coraschumacher (Screenshots)

Bereits am dritten Tag des RTL-Dschungelcamps warf die Ex-Frau von Ralf Schumacher (48) die Flinte ins Korn und rief den berühmte-berüchtigten Satz: "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" Ihr großer Traum war geplatzt.

Schon vor dem Einzug soll die Blondine noch unter den Nachwirkungen ihrer Corona-Erkrankung gelitten haben. Die Hotel-Klimaanlage und der Rauch des Camp-Feuers gaben ihr den Rest.

Sowohl ein Check-up von Dr. Bob (73) als auch eine vom Kölner Privatsender anberaumte Nachuntersuchung führten jedoch zu dem Ergebnis: Cora "ist fit genug" für den Dschungel. Es gebe keine medizinische Grundlage für ihren Exit.

Im Interview mit "t-online" knöpfte sich die frühere Schwägerin von Michael Schumacher (55) den 73-jährigen Fan-Liebling aufgrund seiner Einschätzung vor und stellte klar, dass er "am Ende des Tages gar kein Arzt" sei. Dr. Bob ist tatsächlich "nur" Rettungssanitäter.

Mit einem Klinik-Dokument will Cora ihre Hater jetzt endgültig zum Schweigen bringen. Am Ende geht es dabei auch um viel Geld, denn bei einem freiwilligen Dschungel-Exit ohne Not droht eine saftige Kürzung der Gage.