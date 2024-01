Cora Schumacher im Krankenhaus: RTL von Dschungel-Drama genervt!

Cora Schumacher (47) hat das RTL-Dschungelcamp bereits am dritten Tag auf eigenen Wunsch verlassen. © Bildmontage: Instagram/coraschumacher (Screenshots)

Bereits am dritten Tag des beliebten Trash-Formats rief die Ex-Frau von Ralf Schumacher (48) den berühmt-berüchtigten Satz: "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" Damit war das TV-Abenteuer in Down Under für die Blondine sofort beendet.

Ein kurzes Intermezzo, immerhin war die Teilnahme an der Kult-Show Coras großer Traum gewesen. Dieser ist nun zerplatzt. Aber warum? Darüber wird seit Tagen ausschweifend spekuliert.

Dr. Bob (73) und sein Team haben nach dem Auszug der Ex-Rennfahrerin klargestellt, dass es keinen "medizinischen Grund" für den Abbruch gab. Bis zu zweimal täglich sei Cora untersucht worden.

Um ihre Corona-Version bestätigen zu lassen, hat sich die Mama von DTM-Fahrer David Schumacher (22) laut "Bild" noch einmal in einer Klinik gründlich durchchecken lassen. Bei RTL sei die Aktion allerdings auf jede Menge Wut und Unverständnis gestoßen.

Inzwischen hat sich der Kölner Privatsender zu den jüngsten Entwicklungen in der Causa Cora zu Wort gemeldet.