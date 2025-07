TV-Comeback von Cora Schumacher! Mit diesem Spot veräppelt sie Ex Ralf

Düsseldorf - Rund neun Monate war Cora Schumacher (48) fast von sämtlichen Bildschirmen verschwunden. Jetzt steht die Ex-Dschungelcamperin plötzlich in einem auf lustig getrimmten TV-Werbespot wieder vor der Kamera.

Alles in Kürze

Über das Angebot der Münchner Autovermietung musste Cora nicht allzu lange nachdenken. Auch ihr Therapeut wurde in die Überlegungen involviert und gab am Ende grünes Licht.

"Er ist eine liebevolle Persiflage auf das, was Ralf macht. Er kauft, ich miete. Ich finde es zeitgemäßer und schlauer, Autos über die App zu mieten, anstatt zu kaufen", sagt sie im Interview mit BILD .

Jetzt zieht Cora nach! Die Kurzzeit-Dschungelcamperin von 2024 tritt ab sofort für SIXT in Erscheinung - im beinahe selben Outfit wie ihr Ex! Statt Interessenten zu fragen, wie viel ihr Auto wert sei, bezieht sich die neue Kooperation der 48-Jährigen auf das Mieten von Fahrzeugen.

Ihren bis dato letzten größeren TV-Auftritt hatte die 48-Jährige (l.) Anfang 2024 im Dschungelcamp. © Stefan Thoyah/RTL+/dpa

"Als die Anfrage kam, habe ich mich sehr gefreut. Auch wenn es nicht einfach für mich war, wieder in die Öffentlichkeit zurückzukehren. Ich war ja nie ganz weg. Aber ich habe für mich selbst Grenzen gesetzt. (...) Mein Therapeut hatte mich gefragt, ob ich glaube, dass ich bereit dazu sei. Ich antwortete: ja."

Anders als noch vor ihrem Rückzug aus der Öffentlichkeit wolle Cora in Zukunft stärker auf ihre Privatsphäre achten. "Die Privatsphäre in meinem Leben wird nun größer geschrieben. Das habe ich in meiner Therapie gelernt und diesen Weg werde ich auf jeden Fall weitergehen."

Ob Ex-Mann Ralf über den neuesten TV-Spot lachen kann - das ist der ehemaligen Rennfahrerin nach eigener Aussage total egal.

Ab wann Cora für SIXT über die Bildschirme flimmern wird, ist noch nicht bekannt. Auf eine Anfrage von TAG24 hat die 48-Jährige bis zum Donnerstagmittag noch nicht reagiert.