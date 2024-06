"Crazy Town"-Frontmann Shifty Shellshock ist tot: Erste Details zu seinem Tod bekannt

Los Angeles (Kalifornien, USA) - Der Schock sitzt immer noch tief: Am Montag wurde Shifty Shellshock (†49), bürgerlich Seth Binzer, tot in seiner Wohnung gefunden . Nun gib es erste Details zu seinem Ableben.

Shifty Shellshock (†49) kämpfte jahrelang mit Drogenproblemen. © Bildmontage: Ethan Miller/Getty Images via AFP, Jerod Harris/Getty Images via AFP

Wie das Promiportal "TMZ" berichtet, sollen Polizei und Feuerwehr am Montagnachmittag zu seinem Haus in Los Angeles alarmiert worden sein.

Dort sahen sie die Leiche des 49-Jährigen auf dem Boden liegen. Der Rapper soll bereits mehr als 24 Stunden tot gewesen sein, bevor er gefunden wurde.

Laut dem Bericht seien in der Nähe des leblosen Musikers Drogenutensilien und ein Feuerzeug gefunden worden.

Die Polizei würde deshalb von einer Drogen-Überdosis als Todesursache ausgehen. Eine Autopsie sei bereits durchgeführt worden, doch der toxikologische Befund sei noch ausstehend. Erst wenn die Ergebnisse vorliegen, kann die Todesursache abschließend geklärt werden, heißt es.

In der Vergangenheit hatte Shellshock immer wieder mit seiner Drogensucht zu kämpfen. Diese ging sogar so weit, dass er an der Reality-TV-Sendung "Sober House" teilnahm und sich bei der Behandlung von der Kamera begleiten ließ.