Dakota Johnson gesteht bizarre Rache: Gorilla-Kot per Post verschickt

New York City (USA) - Hollywood-Star Dakota Johnson lässt aufhorchen: s kurrile Racheaktion und private Neuigkeiten!

Dakota Johnson (35) sprach mit Vanity Fair über Gen Z, ihre aktuellen Projekte und kuriose Gerüchte. © Foto vonSLAVEN VLASIC / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Die 35-Jährige plauderte am Donnerstag aus ihrem Leben und sorgte mit einer kuriosen Enthüllung für eine Überraschung: Die Schauspielerin hat einem Mann, der einer Freundin einst das Herz gebrochen hat, Gorilla-Kot zugeschickt.

In einem Lügendetektortest für Vanity Fair wurde die "50 Shades Of Grey"-Schauspielerin gefragt, ob sie zu der außergewöhnlichen Racheaktion fähig wäre. Daraufhin gab sie zu: "Ich denke nicht, dass er sich das ansieht, also ja, das habe ich getan."

Schmunzelnd ergänzte Johnson, dass die Aktion allerdings schon einige Jahre zurückliege.

Auf Nachfrage, wie man denn überhaupt an Gorilla-Kot komme, verriet sie ganz offen, dass es dafür eine Website gebe. "Man kann dort jede Art und jede Größe bestellen", sagte die "Madame Web"-Darstellerin.