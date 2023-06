Drastischer Karriere-Wechsel: Vom Disney-Darsteller zum Erotik-Star

Los Angeles - In "Die Zauberer vom Waverly Place" spielte er jahrelange an der Seite von Superstar Selena Gomez (30), doch inzwischen ist Dan Benson (35) in gänzlich anderen Gefilden zugange! Der Schauspieler entschied sich vor rund einem Jahr, von nun an eine etwas andere Arbeit "vor der Kamera" auszuüben... und wurde Erotik-Darsteller!