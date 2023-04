Daniel Aminati in großer Sorge um seine krebskranke Frau Patrice: "Ich war wie gelähmt"

"Ich habe versucht, das wegzudrücken, zu verdrängen. Vor allem habe ich an mein Baby, an unsere Tochter gedacht. Ich bin doch ihre Mama, ich kann doch hier nicht ausfallen", erzählte die 28-Jährige.

"Ich will ehrlich sein: Als ich erfahren habe, dass meine Frau nun bösartigen Hautkrebs hat, der zudem schon Metastasen gestreut hat, war ich wie gelähmt", sagte Daniel Aminati gegenüber der Bild -Zeitung. "Aber es bringt nichts, sich jetzt verrückt zu machen. Meine Frau lebt und das wird sie auch weiterhin und noch lange an meiner Seite tun."

Auch Daniel bleibt optimistisch: "Ängste sind in manchen Momenten ganz gut, denn sie schützen uns, lassen uns wachsam sein, aber in diesem Fall wäre es ein falsches Signal. Nein, wir gehen mit Optimismus an diese Herausforderung heran. Patrice ist bei den Ärzten und Schwestern des Städtischen Krankenhaus in Dresden in guten Händen."

Der TV-Star äußerte sich begeistert von der Kämpfernatur seiner Frau. Die Ausnahmesituation würde die Familie außerdem noch näher zusammenrücken lassen. "Natürlich werde ich alles dafür tun, um meine Frau zu unterstützen, auch und gerade wenn es um unsere wunderbare Tochter geht."

Patrice und Daniel Aminati hatten die Krebs-Diagnose am Sonntag öffentlich gemacht. "Der erste Schritt ist getan: Der Primärtumor wurde mit einigen Lymphknoten entfernt", schrieb Patrice zu einem Bild auf Instagram, das sie in einem Krankenhaus-Bett zeigte.