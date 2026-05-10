Sieben Raser-Verstöße an einem Tag: RTLZWEI-Moderator droht der Knast!
Luzern (Schweiz) - Autos sind sein Leben: Beim RTLZWEI-Automagazin "Grip" führt Hamid Mossadegh durch das Programm. Jetzt sorgt seine Leidenschaft für Ärger, denn dem 47-Jährigen drohen bis zu vier Jahre Haft!
Wie die "Luzerner Zeitung" berichtet, soll der Moderator am 8. Juni 2021 gleich sieben Tempoverstöße begangen haben.
Der Beschuldigte sei durch besonders krasse Missachtung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit "das hohe Risiko eines Unfalls mit Schwerverletzten oder Todesopfern eingegangen", soll es in der Anklageschrift heißen.
Jetzt kommt der Hammer: Die Staatsanwaltschaft in der Schweiz fordert vier Jahre Haft - die Höchststrafe für Rasen!
In der vergangenen Woche, am 27. April 2026, kam es zum Prozess am Luzerner Kriminalgericht. Von Hamid Mossadegh habe jedoch jegliche Spur gefehlt. Laut Luzerner Zeitung sei der 47-Jährige nicht bereit gewesen, von seinem Wohnort bei Hamburg in die Schweiz zu reisen.
"Wer sportliche Autos liebt, trägt im Straßenverkehr eine besondere Verantwortung! Das ist mir heute klarer als noch vor fünf Jahren", erklärt der Moderator gegenüber "Bild". Selbstverständlich wolle er sich dem Verfahren stellen.
Polizei beschlagnahmt einen Ferrari
Der erste Vorfall soll sich in Brittnau im Kanton Aargau ereignet haben. Demnach sei er mit einem McLaren P1 innerorts 105 statt den erlaubten 50 km/h gefahren.
Anschließend soll er in einem Ferrari "LaFerrari" in einer 60er-Zone 140 Sachen und später 150 statt Tempo 50 drauf gehabt haben.
Mit einem 1000 PS starken Ferrari SF90 Stradale sollen dann vier weitere Delikte dazugekommen sein.
In Dagmersellen im Kanton Luzern sei der RTLZWEI-Moderator laut Anklage außerorts, wo gerade einmal 80 km/h erlaubt sind, 185 und zweimal 160 gefahren.
Auch auf der Autobahn von Dagmersellen nach Sursee soll er gerast sein. Dort gilt Tempo 120. Mossadegh sei laut Polizei aber mit über 200 Sachen erwischt worden.
Schließlich habe die Polizei den SF90 Stradale, der genau wie die anderen beiden Autos einem Autovermieter aus der Region gehört haben soll, zwei Kameras, ein Aufnahmegerät und ein Drehbuch mit dem Titel "LaFerrari" beschlagnahmt.
Titelfoto: IMAGO / Eventpress