Sieben Raser-Verstöße an einem Tag: RTLZWEI-Moderator droht der Knast!

Luzern (Schweiz) - Autos sind sein Leben: Beim RTLZWEI-Automagazin "Grip" führt Hamid Mossadegh durch das Programm. Jetzt sorgt seine Leidenschaft für Ärger, denn dem 47-Jährigen drohen bis zu vier Jahre Haft!

Hamid Mossadegh (47) drohen in der Schweiz bis zu vier Jahre Haft. © IMAGO / Eventpress

Wie die "Luzerner Zeitung" berichtet, soll der Moderator am 8. Juni 2021 gleich sieben Tempoverstöße begangen haben.

Der Beschuldigte sei durch besonders krasse Missachtung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit "das hohe Risiko eines Unfalls mit Schwerverletzten oder Todesopfern eingegangen", soll es in der Anklageschrift heißen.

Jetzt kommt der Hammer: Die Staatsanwaltschaft in der Schweiz fordert vier Jahre Haft - die Höchststrafe für Rasen!

In der vergangenen Woche, am 27. April 2026, kam es zum Prozess am Luzerner Kriminalgericht. Von Hamid Mossadegh habe jedoch jegliche Spur gefehlt. Laut Luzerner Zeitung sei der 47-Jährige nicht bereit gewesen, von seinem Wohnort bei Hamburg in die Schweiz zu reisen.

"Wer sportliche Autos liebt, trägt im Straßenverkehr eine besondere Verantwortung! Das ist mir heute klarer als noch vor fünf Jahren", erklärt der Moderator gegenüber "Bild". Selbstverständlich wolle er sich dem Verfahren stellen.