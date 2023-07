Daniel Radcliffe über turbulente Zeit nach Geburt seines Sohnes: "Verrückte Monate"

Und auch für seine Partnerin Erin Darke (38) hat Radcliffe nur schöne Worte übrig: "Sie ist sehr, sehr albern und sehr verrückt, aber sie hat auch ein riesiges Herz und das ist es, warum ich sie so sehr liebe."

Für den Filmstar ist die Geburt seines Kindes "buchstäblich das Beste, was je passiert ist", erklärt dieser. "Ich schätze mich sehr glücklich, dass ich diese Zeit mit ihm verbringen kann."

Die ersten drei Monate habe der Kleine dem Paar jeglichen Schlaf geraubt. Doch seit geraumer Zeit können beide Eltern wieder etwas besser schlafen: "Wir sind in eine Phase übergegangen, in der weniger geschrien wird, und er schenkt uns jetzt ein kleines Lächeln und kichert."

Die beiden Schauspieltalente lernten sich laut Berichten 2012 bei den Dreharbeiten zum Film "Kill Your Darlings - Junge Wilde" kennen und lieben. Das Paar lebt der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge teils in Großbritannien und teils in den USA.