Als Muskelpaket bei Bikini-Contest: TV-Star Daniela Katzenberger greift VOX-Crew an

Mallorca (Spanien) - Nach Monaten des knüppelharten Trainings und einem straffen Diät-Plan war es für Daniela Katzenberger (37) in der neuen Folge ihrer VOX-Doku endlich so weit: Sie trat zu einem Bikini-Fitness-Contest an . Doch dabei lief nicht alles glatt ...

Ihre größte Sorge vor dem Auftritt: "Ich will nicht, dass die Leute morgen denken, das wäre ein Witz, weil mir auf Mallorca gerade so langweilig ist." Die Anspannung bekommt auch das Kamerateam zu spüren.

Starten will die Auswanderin in der Klasse der Glamour-Models. Jede Teilnehmerin steht dabei zweimal auf der Bühne – erst im Monokini, danach im Abendkleid mit Schlitz. Kurz bevor der Contest startet, ist Danielas Lockerheit jedoch verflogen.

Mit ihrem zweiten Platz hat sich die 37-jährige Kult-Blondine (2.v.l.) automatisch für die "Miss Universe"-Wahl in Las Vegas qualifiziert. © RTL

"Ich bin sehr aufgeregt. Also ich habe jetzt auch keinen Bock mehr mit euch zu sprechen", herrscht sie die VOX-Crew an und setzt anschließend sogar noch einen drauf: "Sorry, es tut mir so Leid, aber ihr fangt an mich zu nerven!" Rückzug ist angesagt.

Dann geht's endlich los: In knapper Bademode präsentiert die Katze der fachkundigen Jury ihren hart erkämpften Traumbody. Dass dabei kaum einer klatscht, verunsichert die 37-Jährige zusätzlich. "Das war für mich die schlimmste Situation", erklärt sie nach ihrem ersten Auftritt.

Ergänzend fügt Dani noch hinzu: "Das ist wirklich wie am Pornoset und ich kriege keinen Ständer mehr." Ihre Motivation findet die Tochter von Iris Klein (57) erst wieder, als sie für Runde zwei in ihr maßgeschneidertes Abendkleid schlüpft.

Am Ende reicht es tatsächlich für einen geteilten zweiten Platz. "Ich muss so heulen. Das war es wirklich wert", zeigt sich die Blondine hinter den Kulissen schließlich überglücklich. Ihre harte Arbeit hat sich ausgezahlt.

Doch damit nicht genug: Durch ihre Top-Platzierung hat sich Daniela sogar automatisch für die "Miss Universe"-Wahl in Las Vegas qualifiziert. Doch vorher wartet auf die gebürtige Ludwigshafenerin erstmal ein Käsebrötchen.