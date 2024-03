"Lasse ich offiziell hinter mir!" Daniela Katzenberger macht Schluss mit ihrer Vergangenheit

Mallorca - Lange Zeit kämpfte Daniela Katzenberger (37) gegen den eigenen Körper an. Doch der Kampf und die eiserne Disziplin haben sich gelohnt. Mittlerweile hat die "Katze" fast zehn Kilo abgespeckt . Auf Instagram erinnert sich die 37-Jährige an die Zeit vor ihrem Abnehmerfolg.

In ihrer Instagram-Story postete die Blondine zwei Bilder aus der Vergangenheit und erinnerte sich: "Jahrelang nur schwarze Leggings [...] Jeder hat immer gesagt: 'Alter, zieh doch mal was anderes an!' Aber keiner hat gecheckt wie krass unwohl ich mich gefühlt hab."

Die 37-Jährige will ihre Vergangenheit ruhen lassen. © Henning Kaiser/dpa

Im Oktober vergangenen Jahres feierte Dani sogar einen "Meilenstein": In einem Video zeigte sie stolz, dass sie wieder in ihre pinke Motivations-Hose passt. "Bobbes hochkriegen lohnt sich", scherzte die "Katze" damals.

Dass sich Dani mittlerweile pudelwohl in ihrem neuen Traumkörper fühlt, bewies sie mit einem aktuellen Clip auf Instagram, in dem sie das erste Mal in diesem Jahr im Bikini am mallorquinischen Meer posierte. "Erster", schrieb die Kultblondine, die am menschenleeren Strand entlang tänzelte.

Ob die quirlige Influencerin tatsächlich ins noch ziemlich kalte Wasser gesprungen ist, verriet sie allerdings nicht.