Büchner-Töchter verraten: Das nervt sie an Mama Danni

Mallorca - Am Sonntag war Muttertag. Für Daniela Büchner (46) ein besonderer Tag, denn nach dem Tod von Mann Jens Büchner (†49) stellt der Alltag mit fünf Kindern eine Herausforderung dar. Im Interview mit RTL spricht die Wahl-Mallorquinerin über das Mama-Dasein, und auch ihre Töchter Jada (19) und Joelina (25) kommen zu Wort.

Danni Büchner (46) liebt es, Mutter zu sein. Ihre Töchter Joelina (25, l.), Jada (19, r.) und Jenna (7. vorn) sind dankbar. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/dannibuechner

Oft muss Danni im Netz viel Hass und Hetze über sich ergehen lassen. Für die Reality-TV-Teilnehmerin schwer nachzuvollziehen, muss sie doch täglich den Alltag mit fünf Kindern als alleinerziehende Mutter stemmen.

Auch wenn es jedes Mal eine Herausforderung ist, ist Mutter sein für die 46-Jährige das größte Glück.

"Das Gefühl, Mama zu sein, ist einfach überwältigend. Es gibt nichts Vergleichbares zu der bedingungslosen Liebe, die man für sein Kind empfindet", so Danni. Am schönsten sei es für sie, ihre Kinder aufwachsen zu sehen.

Doch nach dem Tod von Malle-Jens war alles anders. Unterstützung von außen? Fehlanzeige.

"In gewisser Weise musste ich nach dem Tod meines Mannes auch in die Rolle des Vaters schlüpfen. Es war eine Herausforderung, aber ich habe mein Bestes getan, um sowohl für meine Kinder als auch für mich selbst da zu sein und sie in jeder Hinsicht zu unterstützen, die ich konnte", verrät die Blondine.