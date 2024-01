Danni Büchner meldet sich nach Tod ihres Neffen zurück: "War wirklich emotional"

Mallorca - Mehr als eine Woche ist es her, dass sich Daniela Büchner (45) mit einer traurigen Nachricht an ihre Fans auf Instagram wandte. Ihr Neffe (†20) war bei einem tragischen Auto-Unfall ums Leben gekommen, konnte nur noch tot aus dem Wrack geborgen werden. Nach einer längeren Social-Media-Pause hat die Mallorca-Auswanderin nun wieder ein Lebenszeichen von sich gegeben.

Danni Büchner (45) ist nach ihrer mehrtägigen Instagram-Pause wieder auf Social-Media zurück. © Gerald Matzka/dpa-Zentralbild/dpa

Noch vor einer Woche sprach Danni in einem RTL-Interview über den tragischen Verlust ihres erst 20 Jahre jungen Neffen. Der Mann verunglückte am Sonntagabend (14. Januar) in Dötlingen im Landkreis Oldenburg tödlich.

Sie und Angehörige standen "unter Schock". Um ihrer Familie beizustehen, flog die 45-Jährige extra nach Deutschland zu einer ihrer fünf Schwestern und legte eine mehrtägige Social-Media-Pause ein.

Nun meldete sich die "Reality-TV"-Teilnehmerin erstmals nach ihrer Instagram-Abstinenz mit einem längeren Statement bei ihren Followern zurück.

"Diese Woche war für uns wirklich emotional", schreibt Danni in ihrer Story und bedankte sich für all die Nachrichten, die sie in der vergangenen Zeit erhalten hat.