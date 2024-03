Neue "Heimat" für Danni Büchner: Wo es sie jetzt hinzieht

Danni Büchner zeigt in der neuen Soap einen Einblick in ihr Leben auf Mallorca. © RTLZWEI/Picture Puzzle Medien

Vier Folgen wird es von der neuen Reihe "Diese Büchners - Familientrubel unter Palmen" geben, die gerade produziert werden.

Das teilte der Sender am Montag mit. In der neuen Doku soll es vor allem darum gehen, wie die alleinerziehende Mutter ihren Alltag mit fünf Kindern meistert.

Durch ihre Teilnahme in diversen TV-Formaten (Das große Promi-Büßen, Dschungelcamp, Promi Big Brother, The 50) polarisiert Büchner immer wieder, eckt gerne auch mal an. Darum soll es in der neuen Doku aber weniger gehen.

"Danni Büchner ist ein Reality-Star und eine starke Frau und Mutter, die für ihre Familie alles tut. Gerade letztere Seite ihrer Persönlichkeit wurde bisher nicht ausreichend gezeigt. Das holen wir nun nach und begleiten das bewegende und turbulente Leben von Danni und ihren Kindern auf Mallorca", erklärt Malte Kruber, Programmdirektor Entertainment RTLZWEI.

Denn ihre Kinder versuchen mittlerweile, eine eigene Karriere zu starten, Joelina (25) und Jada (20) waren bereits in der TV-Show "Forsthaus Rampensau" zu sehen.