Tochter wegen Figur im Netz angegriffen: Danni Büchner platzt der Kragen

Mallorca (Spanien) - Bei ihren Kindern kennt sie keine Gnade: Daniela "Danni" Büchner (47) ist bei einem abschätzigen Kommentar über die Figur ihrer Tochter auf Social Media der Kragen geplatzt.

Danni Büchner (47, M.) mit ihren Töchtern Joelina (26, v.l.n.r.), Jenna (9) und Jada (21). © Screenshot/Instagram/@dannibuechner

Seit rund zwei Jahren hat die Auswanderin 20 Kilo runter und feiert regelmäßig ihren Abnehm-Erfolg im Netz.

Unter einem aktuellen Instagram-Post wirbt Danni für Hypnose-Therapie bei Expertin Katrin Van Sol, die sie auf ihrem steinigen Weg zur Traumfigur mental begleitet haben soll.

Die Hypnose habe sie dabei unterstützt, langfristig ihren inneren Schweinehund zu überwinden und so das neue Gewicht zu halten: "Der Durchbruch kam nicht auf dem Teller, sondern im Kopf. Dort, wo essen wirklich entsteht."

Doch wie immer sind nicht alle Follower von den Worten und Taten der Reality-Teilnehmerin angetan.

Eine Dame überschritt bei ihrem Kommentar die persönlichen Grenzen der fünffachen Mutter: "Wenn das so toll funktioniert und nur das geholfen hat, warum hat die Tochter das nicht auch schon längst gemacht?" Gemeint ist Dannis älteste Tochter Joelina Karabas (26), die in der Öffentlichkeit selbstbewusst zu ihren Kurven steht.

"Woher nimmst du dir das Recht, über die Figur meiner Tochter zu urteilen? Es ist ganz allein ihre Entscheidung und das Wichtigste: Sie fühlt sich wohl", verteidigt die Löwenmama ihr Kind.