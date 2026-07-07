Engstes Umfeld soll ihre Tattoos als "asozial" bezeichnet haben: Danni Büchner schießt zurück

Mallorca (Spanien) - Mit Bodyshaming- und Hasskommentaren musste Daniela "Danni" Büchner (48) bereits bitterböse Erfahrungen machen. Mit einem Bikini-Reel hat sie nun ihren Hatern eine klare Ansage gemacht.

Danni Büchner (48) kennt Bodyshaming nur zu gut und hat ihren Hatern auf Instagram eine saftige Ansage gemacht. © Screenshot/Instagram/@dannibuechner

Darauf zu sehen ist die 48-Jährige, wie sie selbstbewusst mit sexy Leo-Bademode aus dem Wasser steigt. Gut sichtbar auf ihrer Haut: diverse Tattoos, die teilweise aus der Vergangenheit stammen - darunter der markante Delfin überm Bauchnabel, den sich Danni im zarten Alter von 18 Jahren hat stechen lassen.

Schon vor zwei Jahren erzählte die 48-Jährige, dass sie sich die Körpermalerei auf einer privaten Party verpassen ließ. "Das war so eine Mutprobe. Ich weiß selber nicht, wie man darauf kommt", offenbarte die Wahl-Mallorquinerin damals. Trotzdem stehe sie bis heute zu ihrer "Jugendsünde".

Doch manche scheinen bezüglich Dannis Körperkunst anderer Meinung zu sein, wie es auf Instagram heißt: "Es ist schon erstaunlich, wie viele Menschen glauben, das Recht zu haben, einer 48-jährigen Frau vorzuschreiben, wie sie auszusehen, sich zu kleiden oder zu leben hat."

Besonders schockierend: "Ich musste mir sogar aus meinem engsten Umfeld anhören, wie 'asozial' meine Tattoos in meinem Alter seien."