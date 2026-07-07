Engstes Umfeld soll ihre Tattoos als "asozial" bezeichnet haben: Danni Büchner schießt zurück
Mallorca (Spanien) - Mit Bodyshaming- und Hasskommentaren musste Daniela "Danni" Büchner (48) bereits bitterböse Erfahrungen machen. Mit einem Bikini-Reel hat sie nun ihren Hatern eine klare Ansage gemacht.
Darauf zu sehen ist die 48-Jährige, wie sie selbstbewusst mit sexy Leo-Bademode aus dem Wasser steigt. Gut sichtbar auf ihrer Haut: diverse Tattoos, die teilweise aus der Vergangenheit stammen - darunter der markante Delfin überm Bauchnabel, den sich Danni im zarten Alter von 18 Jahren hat stechen lassen.
Schon vor zwei Jahren erzählte die 48-Jährige, dass sie sich die Körpermalerei auf einer privaten Party verpassen ließ. "Das war so eine Mutprobe. Ich weiß selber nicht, wie man darauf kommt", offenbarte die Wahl-Mallorquinerin damals. Trotzdem stehe sie bis heute zu ihrer "Jugendsünde".
Doch manche scheinen bezüglich Dannis Körperkunst anderer Meinung zu sein, wie es auf Instagram heißt: "Es ist schon erstaunlich, wie viele Menschen glauben, das Recht zu haben, einer 48-jährigen Frau vorzuschreiben, wie sie auszusehen, sich zu kleiden oder zu leben hat."
Besonders schockierend: "Ich musste mir sogar aus meinem engsten Umfeld anhören, wie 'asozial' meine Tattoos in meinem Alter seien."
Danni Büchner schießt auf Instagram gegen ihre Hater
Danni bekommt prominente Unterstützung
Wer genau aus ihrem Familien- und Freundeskreis die Auswanderin aufgrund ihrer Äußerlichkeiten verurteilt haben soll, bleibt jedoch unklar. Fakt ist jedenfalls: Danni lässt sich den Sommer von Bodyshaming nicht versauen.
"Ich glaube, Menschen, die mit sich selbst nicht im Reinen sind, haben oft das größte Bedürfnis, andere kleinzureden. Ich bin 48. Ich bin Mutter von fünf Kindern. Ich trage Bikini. Ich habe Tattoos. Und ich fühle mich wohl damit", macht die Reality-TV-Teilnehmerin klar.
Prominente Unterstützung in den Kommentaren bekommt Danni unter anderem von Tochter Joelina Karabas (26) sowie Patricia Blanco (54) und "Unter Uns"-Schauspielerin Tabea Heynig (55).
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/@dannibuechner (2)