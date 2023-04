"Goodbye Deutschland" zeigt neue Folge mit Danni Büchner, Fans sind zwiegespalten: "Fremdschämen"

Mallorca - Lange war es still um die Büchner-Familie, nun sendet VOX in " Goodbye Deutschland! Die Auswanderer " eine neue Folge über Daniela Büchner (45) und ihre fünfköpfige Familie. Doch die Reaktionen der Fans fallen sehr gemischt aus...

Daniela Büchner muss mal wieder mit Hass-Kommentaren umgehen. © Screenshot/Instagram/dannibuechner

"Freitag heißt es wieder Goodbye Deutschland - Hallo Welt. Der ganz normale Familien-Wahnsinn bei Familie Büchner. Dicke Luft, Jada wird flügge und Danni feiert ihren Geburtstag", preist die VOX-Sendung auf ihrer Instagram-Seite an.

Die Zuschauer bekommen also an diesem Freitag zur Primetime wieder die volle Breitseite der Büchner-Family geboten. Dass dies nicht allen gefällt, dürfte nicht verwundern, schließlich hatte die Frau von Auswanderer-Star Jens Büchner (†49) auch in der Vergangenheit immer wieder mit negativen Reaktionen und Hass-Kommentaren zu kämpfen.

Scrollt man sich so durch die Kommentarspalte, hält sich auch dieses Mal die Begeisterung der Fans, die Büchners erneut im Fernsehen zu sehen, in Grenzen.

So schreibt einer: "Oh toll. Büchnersippe. VOX ihr vergrault euch echt noch die letzten Zuschauer. Die haben nix mit auswandern zu tun." Auch eine andere Nutzerin bekundet ihr Desinteresse: "Gut, dann weiß ich ja, dass ich nicht einschalten werde 🙌. Vielen Dank fürs vorwarnen."

Des Weiteren ist zuhauf von Begriffen wie "Fremdschämen", "ekelhaft" und "unsympathisch" zu lesen.