"Kann und will nicht mehr weiterleben": Danni Büchner erinnert sich an ihren Jens (†49)

Danni Büchner hat vor zehn Jahren ihren verstorbenen Mann Jens Büchner kennengelernt und ist auf Instagram emotional geworden.

Von Karolin Wiltgrupp

Mallorca - Im November 2018 starb Kultauswanderer Jens Büchner (†49) an den Folgen von Lungenkrebs. Seine Frau Danni (47) hat den Tod ihres geliebten Mannes zwar mittlerweile verarbeitet, denkt aber noch heute ganz oft an ihn. Auf Instagram hat die Wahl-Mallorquinerin tief in ihre Seele blicken lassen.

Danni Büchner (47) denkt oft an ihren verstorbenen Ehemann und wird auf Instagram emotional. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/dannibuechner (2) "Vor zehn Jahren, fast auf den Tag genau, begann meine Liebesgeschichte, mein Leben mit Jens, und wie tragisch sie geendet ist, wissen ja alle", erinnert sich Danni in ihrer Instagram-Story. Beide hätten schnell gewusst, dass sie zusammengehören, auswandern wollen und sich gemeinsame Kinder wünschen. "Der Anfang, wie man sich kennengelernt hat, das war so schön", denkt die ehemalige Dschungelteilnehmerin an die alten Zeiten zurück. Nach Jens' plötzlichem Tod sei die fünffache Mutter in ein tiefes Loch gefallen, war komplett verzweifelt. "Ich dachte, mein Leben ist vorbei. Ich dachte, das war's. Ich kann und will nicht mehr weiterleben", versetzt sie sich in ihre damalige Lage. Halt und Unterstützung fand Danni immer bei ihrer Familie. "Das Schöne aber an dieser tragischen Geschichte ist, dass ich zwei wunderbare Kinder habe, die mich jeden Tag an ihn erinnern."

Danni Büchner macht Liebeserklärung an ihre Kinder