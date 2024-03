Krankenhaus-Schock bei Danni Büchner: Darum liegt "Goodbye Deutschland"-Star in der Klinik

Danni Büchner (46) meldete sich am Donnerstag aus dem Krankenhausbett. © Bildmontage: Instagram/Screenshot/dannibuechner (2)

Schließlich ist sie nach wie vor in der Klinik!

Zuvor hatte sie auf Instagram noch von einer "Entzündung im Körper inklusive Fieber" gesprochen. Dazu teilte sie an Bild von sich mit einer Infusion am Arm.

Am gestrigen Donnerstag erklärte sie schließlich, was genau passiert ist. So hat die 46-Jährige, die noch immer am Tropf hängt, eine Blasenentzündung verschleppt.

Die Folge: "Als ich beim Arzt war, hatte ich eine Entzündung im Urin, im Blut und das ist alles zur rechten Niere rübergegangen", so Danni.

Eine schmerzhafte Angelegenheit, die die Wahl-Mallorquinerin vorerst weiter an das Krankenhausbett bindet. So darf sie nämlich erst nach Hause, wenn sie mindestens zwei Tage am Stück fieberfrei sei.

Bis dahin heißt es erst einmal Beine hochlegen und ausruhen.