Läuft da was zwischen Danni Büchner und Oliver Pocher?

Mallorca/Köln - Hat Oliver Pocher (48) etwa eine neue Partnerin an der Seite? Laut Gerüchten, die aktuell in einem Podcast gestreut werden, soll es sich dabei um keine Geringere als Danni Büchner handeln. Doch die 48-Jährige dementiert.

Danni Büchner (48) und Oliver Pocher (48) sollen angeblich zusammen sein, doch die Mallorca-Auswanderin dementiert. © Montage: Screenshot/Instagram/dannibuechner, Henning Kaiser/dpa

In der aktuellen Folge "SprichKLARTEXT" von Arafat Abou-Chaker (50) spricht sein Gast, Rapper Kolja Goldstein (34), darüber, dass er die beiden händchenhaltend im Phantasialand gesehen haben soll. "Hab ich ihn erwischt", freut sich der 34-Jährige, dass er etwas aus dem Nähkästchen plaudern kann.

Danni Büchner äußerte sich dazu nun auf Instagram und schrieb zunächst ironisch: "Puuuuh, nun ist es raus!" Es sei nur eine Frage der Zeit gewesen, bis es öffentlich wird.

Die Mallorca-Auswanderin meint das allerdings nicht so ernst, schiebt hinterher: "Das ist doch alles völlig irre! Wie aus 'Zwei Menschen laufen irgendwo' mittlerweile direkt eine heimliche Beziehung gemacht wird."

Die Fünffach-Mutter ergänzt: "Aber keine Sorge. Zwischen Oli & mir gab es nie etwas Romantisches. Nicht damals & auch nicht heute."