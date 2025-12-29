Danni Büchner schenkt ihrem Sohn (9) ein 500-Euro-Geschenk, doch nun hat sie ein Problem

Mallorca - Dumm gelaufen! Mallorca-Auswanderin Danni Büchner (47) machte ihrem neunjährigen Sohn Diego zu Weihnachten ein besonders teures Geschenk. Die Freude hielt aber nicht lang.

Ihr jüngster Sohn Diego (9, im hellen Anzug) machte seine PlayStation nur wenige Tage nach Weihnachten schon wieder kaputt. © Screenshot/Instagram/dannibuechner (2)

Die 47-Jährige legte dem Neunjährigen - er und Zwillingsschwester Jenna stammen von Kult-Auswanderer Jens Büchner (†49) - eine Playstation 5 unter den Weihnachtsbaum.

"Ich weiß, teuer", so Danni auf Instagram. Die Spielkonsole kostet je nach Ausstattung um die 500 Euro.

Beim Zocken mit einem Freund habe Diego dann aber ein Spiel in das Laufwerk reingequetscht, was jetzt nicht mehr herauskomme, berichtete die ehemalige "Dschungelcamp"-Bewohnerin ihren Followern das Problem.

Ihre Tocher Jada (21) habe bereits Tutorials angeschaut, wie man das Problem lösen könne. Doch alle Tipps funktionierten bislang nicht. Denn beim empfohlenen Aufschrauben würde es nur komische Knack-Geräusche geben. Die Fünffach-Mutter ist mit ihrem Latein am Ende und bat nun ihre Community um Hilfe.