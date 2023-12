Nach Hate-Kommentar zur Pleite-Beichte: Danni Büchner platzt der Kragen - "Es kotzt mich an"

Palma - Beim "großen Promi-Büßen" gewährte Danni Büchner (45) zuletzt tiefe Einblicke in ihr Seelenleben. In Folge 5 sprach die Wahl-Mallorquinerin ganz offen über Existenzängste seit dem Tod ihres Mannes Jens Büchner (†49). Doch einige von Dannis Hatern wollten ihr das nicht so recht abnehmen. Nun ist der Fünffach-Mama nach einem kritischen Kommentar auf Instagram endgültig der Kragen geplatzt.