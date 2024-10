Büchner-Tochter mit Lungenentzündung im Krankenhaus, Mama Danni in Sorge: "Panische Angst"

Jada musste für einige Tage ins Krankenhaus. © RTLZWEI

Während Jadas große Schwester Joelina (24) aus beruflichen Gründen noch in Hamburg verweilt, fahren Volkan (22) und Mama Danni in die Klinik. Bei der 46-Jährigen kommen schlimme Erinnerungen hoch: "Ich habe panische Angst, dass meinen Kindern mal was passieren könnte." Schließlich starb Ehemann Jens Büchner (†49) vor sechs Jahren.

In einem Video meldet sich Jada selbst zu Wort, verkündet, sie habe immer noch Beschwerden und müsse nun die Ergebnisse abwarten. Am nächsten Tag kann die Jura-Studentin wieder nach Hause. Nach zwei Wochen ist endlich klar, was los war.

"Im Endeffekt hatte ich eine starke Lungenentzündung und einen Virus im ganzen Körper, durch den ich meine Beine nicht mehr gespürt habe, nicht mehr laufen konnte [...]", erzählt sie in der vierten Folge der RTLZWEI-Doku "Diese Büchners - Familientrubel unter Palmen". Mittlerweile sei die Lungenentzündung aber überstanden. Jada gehe es wieder "einwandfrei".

Trotzdem gibt es eine Sache, welche die 20-Jährige beschäftigt. Nachdem Joelinas Bewerbungsgespräch in Hamburg erfolgreich verlaufen war, wird sie die Insel demnächst verlassen. Die WG-Pläne der beiden Schwestern scheinen damit geplatzt zu sein. Für Joelina wird bald ein neues Kapitel beginnen.

"Wird bestimmt cool", freut sich die angehende Flugbegleiterin.