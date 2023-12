Darum ist Atze Schröder froh über seinen späten Ruhm

Die Kunstfigur Atze Schröder spricht über seine späten Erfolge in der NDR-Talkshow. © NDR/Uwe Ernst

Außerdem sei er froh darüber, nicht so früh berühmt geworden zu sein, verriet er im Gespräch mit Barbara Schöneberger (49).

"Wenn du weißt, wie einfach das Leben auch manchmal sein kann, dann ist man auch nicht so verführbar, was die glamouröse Seite angeht", so Atze.

"Mir tut es immer so leid, wenn Künstler, speziell Komikerinnen und Komiker, so früh Erfolg haben. Weil du nimmst schnell ernst, was um dich herum passiert. Die, die es geschafft haben, die kennen das, dass irgendwann keine Frage mit Nein beantwortet wird. (…) Wenn du einen gewissen Status hast, ist nichts mehr ein Problem, und das kann einen verführen in jungen Jahren."

Dieser Verführung scheint dem Comedian mit der Lockenperücke nicht verfallen zu sein.