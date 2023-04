Darum lebt eine ZDF-Reporterin jetzt fast einen Monat lang in Chemnitz

Chemnitz - Die Stadt Chemnitz erhält Besuch aus Mainz: Knapp einen Monat lang will ein ZDF -Team in Sachsens drittgrößter Stadt leben, mit Menschen ins Gespräch kommen und Kunst und Kultur auf sich wirken lassen.

ZDF-Reporterin Cornelia Schiemenz wird für knapp einen Monat in Chemnitz leben. Sie will mit Menschen sprechen und sich kulturell ein Bild von der Stadt machen. © ZDF/Thomas Victor

Vom 17. April (kommender Montag) bis zum 12. Mai wird ZDF-Reporterin Cornelia Schiemenz in Chemnitz leben und die Stadt erkunden. Zusammen mit einem Kameramann will sie herausfinden, was die Europäische Kulturhauptstadt 2025 zu bieten hat.

Dabei will die Reporterin auch sehen, wie sich Chemnitz seit den Ausschreitungen im Jahr 2018 entwickelt hat.

Ein weiteres Thema: Welchen Stellenwert haben Kunst und Kultur in der Heimatstadt von Maler Karl Schmidt-Rottluff und Schriftsteller Stefan Heym? Und: Was erinnert in noch an Karl-Marx-Stadt, wie Chemnitz von 1953 bis 1990 hieß?