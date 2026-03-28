Das Comeback von Sex sells? Vermögen von Sydney Sweeney explodiert

Los Angeles (USA) - Nach einem kurzen Down scheint die Karriere von Sydney Sweeney (28) jetzt nur noch eine Richtung zu kennen: schnurstracks nach oben. Und das spiegelt sich auch im Geldbeutel der Schauspielerin wider - so soll sich ihr Vermögen innerhalb von nur zwei Jahren vervierfacht haben!

Sydney Sweeney (28) kann sich über prall gefüllte Konten freuen. © Patrick T. FALLON / AFP

Von der Kinderdarstellerin zum gefeierten Jungstar zum modernen Sexsymbol: Sydney Sweeney hat in den vergangenen Jahren einen kometenhaften Aufstieg in Hollywood hingelegt - und setzt dabei immer wieder auf laszive Selbstinszenierung.

Trotz eines kurzen Dämpfers im vergangenen Jahr scheint der Karriereplan der US-Amerikanerin voll aufzugehen: Laut der britischen Sun beträgt ihr Vermögen mittlerweile schon schlappe 40 Millionen Dollar (rund 35 Millionen Euro)!

Demnach eine Vervierfachung im Vergleich zu 2024 (damals 10 Millionen Dollar). Doch wieso explodiert das Vermögen der Hollywood-Beauty derzeit so krass?

Ihre Werbung für American Eagle hatte im vergangenen Jahr für einen Aufschrei gesorgt - ihr aber trotzdem die Konten gefüllt. Auch sonst schienen 2024 und '25 eigentlich nicht so gut zu laufen, wurden doch ihre Filme "Madame Web", "Eden", "Echo Valley" und "Christy" alle zu teils heftigen Flops.

Doch Sweeney meldete sich mit einem Kino-Hit, weiteren Mega-Werbedeals und ihrer eigenen Modemarke zurück - und streicht mittlerweile das große Geld ein!