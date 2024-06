"Das Leben und Ich"-Star Trina McGee mit 54 noch mal schwanger

Die US-Schauspielerin ließ die Babybombe auf Instagram platzen. Dort teilte sie ein Bild im Urlaubslook, mit weißem Rock, Strohhut und einem blauen Top, unter dem ihr gewölbter Bauch deutlich zu erkennen ist. In der Hand hält sie einen Kuchen.

"Ich habe schon lange gesagt, dass ich ein Baby mit meinem jetzigen Ehemann haben wollte", erklärte McGee im Gespräch. Hilfe hätten sie und Thedford sogar bei einem Schamanen in Belize gesucht, da ihr Ehemann dort kulturelle Wurzeln habe. Der Heiler habe der 54-Jährigen mit natürlichen Mitteln geholfen, ihre Wechseljahre umzukehren und schwanger zu werden.

Die 54-Jährige ist seit 16 Jahren mit dem US-Schauspieler Marcello Thedford zusammen. Das Paar lernte sich in den 90er-Jahren am Set des Sylvester-Stallone-Streifens "Daylight" kennen und lieben.

"Ich bin so glücklich. Ich bin gesegnet worden, und das ist alles", sagte die Schauspielerin. Alles, was sie jetzt interessiere, sei, "dieses Baby zu bekommen".

McGee erlangte vor allem mit ihrer Rolle als Angela Moore in der Serie "Das Leben und Ich" größere Bekanntheit, in der sie von 1997 bis 2000 mitspielte. Im vergangenen Jahr war sie in dem Tubi-Film "Classmates" zu sehen.