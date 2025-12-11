Unbezahlbares Geschenk: So süß schwärmt Schumi-Spross von seiner Asphalt-Braut
Salzburg (Österreich) - Anders als Mama Cora (48) hat David Schumacher (24) die Liebe seines Lebens bereits gefunden. Zum Geburtstag seiner Herzdame schüttet der Promi-Spross sein Herz aus!
Anlässlich ihres 25. Geburtstages überraschte der Sohn von Ex-Formel-1-Fahrer Ralf Schumacher (50) seine Verlobte Vivien Keszthelyi jetzt mit einem unbezahlbaren Präsent - einer öffentlichen Liebeserklärung.
"Mit dir zusammen zu sein, ist das größte Geschenk meines Lebens. Du machst jeden Tag leichter, besser und schöner, nur indem du du selbst bist", schmachtete der ambitionierte Rennfahrer auf seinem Instagram-Kanal.
Weiter schrieb er: "Du bist mein Herz, mein Frieden, mein Zuhause. Ich liebe dich mehr als Worte jemals sagen können." Anschließend gratulierte der ehemalige DTM-Pilot seiner "wunderschönen Verlobten" noch mit den Worten "Happy Birthday, my love".
Zu seinen Zeilen, in denen er auch noch einmal betonte, wie sehr seine zukünftige Ehefrau ihn inspiriere, postete David ein süßes Pärchenfoto, welches wohl während ihrer jüngsten Verlobungsreise auf die Malediven entstanden ist.
Benzin im Blut: David Schumacher lernte Verlobte an der Rennstrecke kennen
Vor der Kulisse des blauen Ozeans umarmt Schumacher seine Liebste und hält ihre Hand, an der der Verlobungsring blitzt. Am 5. November hatte der Neffe von F1-Ikone Michael Schumacher (56) seiner Freundin einen Antrag gemacht.
Ihre rasante Liebe begann vor rund sieben Jahren - wie sollte es auch anders sein - an der Rennstrecke. David weiß, wie selten es ist, sich mit einer Frau über die gemeinsame Liebe zu Autos unterhalten zu können: "Das ist schon ein tolles Gefühl", erklärte er in einem früheren Interview dazu.
Seine Partnerin erledige für ihn viel im Hintergrund, den Papierkram und auch die Organisation. "Sie ist eine super Stütze. Auch mental, wenn es mal nicht gut läuft", so David. Gemeinsame Pärchenfotos in den sozialen Netzwerken sind eher eine Seltenheit.
In der Regel dreht sich dort alles um die gemeinsame Leidenschaft, den Motorsport. Der ein oder andere Schnappschuss verrät dann aber doch, wie glücklich David und Vivien miteinander sind.
Titelfoto: Instagram/davidschumacher_official (Screenshot)