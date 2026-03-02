So sieht Kelly Osbourne nicht mehr aus! Ozzy-Tochter mit emotionaler Botschaft

Manchester (England) - Eigentlich sollte es ein Wochenende werden, an dem Kelly Osbourne (41) in gebührendem Maße ihren Vater – die im vergangenen Juli verstorbene Rocklegende Ozzy Osbourne (†76) – ehren kann. Stattdessen musste sich der TV-Star nach den Brit Awards mit Hasskommentaren auseinandersetzen. Auf Instagram reagierte sie emotional.

Kelly Osbourne (41) musste sich viele fiese Nachrichten durchlesen. © dpa/PA Wire | Ian West

An die Kelly von früher erinnerte bei der Verleihung des wichtigsten Musikpreises Großbritanniens am Samstagabend hauptsächlich noch die Frisur. Die 41-Jährige zeigte sich an der Seite ihrer Mutter Sharon (73) stark erschlankt und auch im Gesicht verändert.

Das Internet zeigte sich daraufhin wieder einmal erbarmungslos: Die Ozzy-Tochter wurde in den sozialen Medien mit fiesen Nachrichten überschüttet. Für die Britin kaum nachvollziehbar: "Es ist besonders grausam, jemanden zu verletzen, der offensichtlich gerade etwas durchmacht", wehrte sie sich mittlerweile auf ihrer Insta-Seite.

Sie werde getreten, während sie sich bereits am Boden befinde. Man würde ihren Schmerz anzweifeln, "meine Probleme als Klatsch verbreiten und mir den Rücken zukehren, wenn ich Unterstützung und Liebe am meisten brauche", geht ihr Statement weiter.

"Nichts davon zeugt von Stärke, es offenbart lediglich einen tiefgreifenden Mangel an Mitgefühl und Charakter."