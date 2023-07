Carmen Geiss und Davina posieren im Minikleid, Fans sticht sofort ein Detail ins Auge

Davina Geiss (20) ist die älteste Tochter von Multimillionär Robert Geiss (59) und seiner Frau Carmen Geiss (58). Sie wurde 2003 in Monaco geboren. © Bildmontage: Instagram/davinageiss, Instagram/carmengeiss (Screenshots)

"Die Geissens" genießen das unbeschwerte Leben der Superreichen derzeit in vollen Zügen an ihrem Zweitwohnsitz in Saint-Tropez. Da kann es durchaus vorkommen, dass für den Weg zum Restaurant der Helikopter genutzt wird.

Nun meldete sich auch der älteste Geiss-Spross mal wieder mit einem eigenen Beitrag auf Instagram zurück. Mehrere Tage lang hatte Davina ihre Fans zuletzt nur innerhalb ihrer Story einen Einblick in den dekadenten Jetset-Alltag gewährt.

Das Spiegelselfie, welches mutmaßlich in einem Waschraum entstanden ist, zeigt Mutter und Tochter in glamouröser Abendgarderobe. Carmen und Davina haben sich ordentlich in Schale geschmissen und sich jeweils für ein schwarzes Minikleid entschieden.

In Kombination mit ein Paar High Heels in gleicher Farbe kommen die blanken Beine der beiden TV-Stars auf dem Schnappschuss besonders gut zur Geltung.

Die Fans sehen das ganz genauso und überhäufen die 58-jährige Kult-Blondine und ihre Älteste mal wieder mit Komplimenten. "Absolut hinreißend", schwärmte eine Userin. Für andere sind die beiden einfach zwei "coole Ladys" oder gar "zwei süße Traumfrauen".