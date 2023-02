Datet Davina Geiss diesen Formel-E-Star? Ihre Mama spricht schon von "Schwiegersohn"!

Heißer Flirt im Anflug? Als Davina Geiss mit einem attraktiven jungen Mann die familieneigene Luxus-Yacht betritt, gerät Mama Carmen Geiss sofort ins Schwärmen!

Von Frederick Rook

Monaco - Heißer Flirt im Anflug? Als Davina Geiss (19) mit einem gut aussehenden jungen Mann die familieneigene Luxus-Yacht betritt, gerät Mama Carmen Geiss (57) sofort ins Schwärmen!

Davina Geiss (19) besuchte im Beisein von Formel-E-Rennfahrer Maximilian Günther (25) ihre Eltern auf der Familien-Yacht "Indigo Star". © Instagram/the_real_davina_geiss, Instagram/maximilianguenther (Screenshots, Bildmontage) Auch der schönste Urlaub ist irgendwann einmal vorbei. Für "Die Geissens" geht es in der neuen Doppelfolge ihrer Reality-Doku nach ereignisreichen Tagen in der Slowakei wieder zurück in ihre Wahlheimat Monaco. Nach sicherer Landung im Fürstentum wartet auch sogleich schon wieder Arbeit auf Familienoberhaupt Robert Geiss (59). Die neue Kollektion seiner eigenen Modelinie will gesichtet werden. Das Ganze findet natürlich stilecht auf der Yacht des Kölner Multimillionärs statt. Plötzlich schneit seine älteste Tochter Davina in die Szenerie auf der "Indigo Star". Im Schlepptau hat die 19-jährige Abiturientin dabei einen äußerst attraktiven jungen Mann, der zumindest für viele Motorsport-Fans kein Unbekannter sein dürfte: Maximilian Günther! Der 25-Jährige geht unter anderem in der Formel E an den Start. Davina Geiss Große Angst um Davina Geiss: Während der Fahrt explodiert ihr Porsche 911 GT3! "Hi, Max. Komm in unser Chaos rein", begrüßt Carmen Geiss (57) den Blondschopf zunächst geradezu überschwänglich. Im Anschluss wird gefachsimpelt. Als Fan schneller Autos möchte Robert natürlich wissen, wie der kommende Renntag ablaufe. "Früher Start", erklärt Max. "Das erste Training beginnt bereits um 7.30 Uhr. Um 4.30 Uhr klingelt der Wecker!"

Carmen Geiss: "Rennfahrer als Schwiegersohn schon ganz nett!"

Nach einigen Tagen in der Slowakei sind "Die Geissens" im Rahmen ihrer Reality-TV-Doku nun wieder zurück in ihrer Wahlheimat Monaco. © RTLZWEI "Oh, mein Gott", rufen Davina und Shania synchron. Ihr Vater kann sich deshalb einen kleinen Seitenhieb nicht verkneifen. "4:30 Uhr? Da kommt ihr gerade aus der Disco, da muss er schon aus dem Bett", stichelt Robert gegen seine Töchter. Weil er früh ins Bett müsse, verabschiedet sich Max dann auch schnell wieder von der TV-Familie. "Also dann, große Scheiße, wie die Kinder immer sagen, für morgen. Wir feuern dich an", gibt Robert dem schnuckeligen Asphalt-Cowboy noch mit auf den Weg. Im Einzelinterview will es Shania dann genauer wissen. "Und, wie fandest du ihn?", fragt die 18-Jährige in Richtung ihrer großen Schwester. Die lässt sich selbstverständlich nicht so leicht in die Karten gucken. "Er ist nett, ja", gibt die hübsche Brünette nüchtern zu Protokoll, kann sich ein Grinsen dabei aber nur schwer verkneifen! Davina Geiss Davina Geiss raubt ihren Fans bei TikTok den Verstand: "Traumfrau" Mama Carmen ist da längst schon zwei Schritte weiter. "Ich finde einen Rennfahrer als Schwiegersohn schon ganz nett", schwärmt die 57-jährige Zweifach-Mama.

Maximilian Günther wird Letzter beim Heimrennen in Monaco