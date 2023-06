Davina Geiss (20) sorgt mit Fotos für Aufsehen, da reagiert selbst Opa Reinhold!

Monaco - Davina Geiss (20) bringt ihre Community mit ihrem neusten Instagram-Beitrag zum Schwärmen. Ein Detail wird dabei ganz besonders gefeiert. Sogar Opa Reinhold (80) verirrt sich in die Kommentarspalte!

Knapp 40.000 Mal wurde der Beitrag bereits mit einem Like-Herz versehen. Im Vergleich zu früheren Beiträgen finden sich zudem kaum negative Äußerungen in den Kommentaren - eine echte Rarität bei einem Posting der Geiss-Töchter.

Auf den Schnappschüssen, die mutmaßlich in einem Beachclub aufgenommen wurden, präsentiert sich die ältere Schwester von Shania Geiss (18) bestens gelaunt und in einem sehr natürlichen Sommer-Look. Die Fans sind völlig aus dem Häuschen von dem Anblick ihres Idols.

In ihrem jüngsten Beitrag lässt der Reality-TV-Star (" Die Geissens ") ausnahmsweise mal nicht ihre Figur oder ihre exklusive Mode für sich sprechen, sondern vor allem ihr bezauberndes Lächeln. "All Smiles" schreibt die 20-Jährige schlicht zu ihrer insgesamt drei Fotos umfassenden Bilderserie.

Die 20-jährige Tochter von Multimillionär Robert Geiss (59) und seiner Frau Carmen (58) genießt ihr privilegiertes Leben in vollen Zügen. © Instagram/davinageiss (Screenshot)

Vor allem die neue Haarfarbe, die Davina seit einigen Wochen trägt, sorgt noch immer für uneingeschränkte Begeisterung innerhalb der Netz-Gemeinde.

"Das Blond steht dir so unfassbar gut", "Deine Haare - einfach WOW" oder auch "Der neue Look lässt dich so viel reifer wirken", schwärmen die Userinnen und User munter drauf los.

Andere wiederum bezeichnen die Millionärstochter schlichtweg als "Traumfrau" oder "Schönheit in Person". Für so manchen Nutzer wird Davina sogar einfach "von Tag zu Tag hübscher".

Die 20-Jährige löste mit den Fotos aber nicht nur bei ihren Followern große Jubelstürme aus, sondern auch innerhalb der eigenen Familie. Ihre Schwester Shania kommentierte den Beitrag mit drei roten Herzen und auch ihr quickfideler Opa Reinhold verewigte sich in der Kommentarspalte.

Der 80-jährige Kult-Großvater reagierte ebenfalls mit roten Herzen sowie zwei Herzaugen-Emojis auf das bezaubernde Lächeln seiner Enkelin.