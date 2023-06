Davina Geiss auf 38-Meter-Yacht unterwegs: Foto aus Schlafzimmer wirft Fragen auf!

Davina Geiss (20) ist die älteste Tochter von Multimillionär Robert Geiss (59) und seiner Ehefrau Carmen (58). © Instagram/davinageiss (Screenshot)

Die älteste Tochter von Multimillionär Robert Geiss (59) und seiner Ehefrau Carmen (58) ist derzeit mit ihren Eltern und ihrer jüngeren Schwester Shania (18) auf dem Mittelmeer unterwegs, um der Sommerhitze mit dem Fahrtwind der 38-Meter-Luxus-Yacht zu trotzen.

Immer wieder teilt die 20-Jährige ausgewählte Eindrücke aus ihrem glamourösen Lifestyle auf Instagram. Auf der Plattform folgen der Jung-Unternehmerin, die gerne einmal in die Fußstapfen ihres berühmt-berüchtigten Vaters treten möchte, inzwischen rund 463.000 Fans. Der jüngste Post der Neu-Blondine sorgte jedoch für Unverständnis.

"Let me remind you", schrieb Davina zu einem Schnappschuss, der sie in ihrer Suite auf der "Indigo Star" zeigt. Die Beauty ist darauf lediglich mit ihrem Oberkörper zu sehen, dennoch weiß sie sich gekonnt in Szene zu setzen. Ein verführerischer Blick zur Seite und die blondierte Langhaar-Mähne reichen aus, um den Fans gehörig einzuheizen.

Woran oder an wen die gebürtige Monegassin mit ihrer insgesamt zwei Fotos umfassenden Fotoserie gemäß der Bildunterschrift "erinnern" wollte, war der Community des TV-Stars ("Die Geissens") derweil ein großes Rätsel.