Davina Geiss enthüllt: So ist das Verhältnis zu Schwester Shania wirklich!

Davina (19, r.) und Shania (18) Geiss stehen bereits seit rund elf Jahren vor der Kamera. © Instagram/the_real_davina_geiss

Davina Geiss ist mit ihren 19 Jahren ein echter Medienprofi - schließlich steht das Millionärs-Töchterchen bereits seit Kindheitstagen vor der Kamera.



So konnten Fans der Familie in den vergangenen Jahren nicht nur das Jetset-Leben der gebürtigen Kölner in deren eigener Reality-Doku "Die Geissens" verfolgen, sondern auch die Entwicklung der beiden Töchter miterleben.

Mittlerweile sind die Geiss-Schwestern zu jungen Frauen herangewachsen, leben bereits seit 2021 in ihrem eigenen Apartment in Monaco und geben ihren zusammengerechnet mehr als 1 Million Instagram-Fans regelmäßig Einblicke in ihren luxuriösen Alltag.

Doch damit nicht genug, denn hin und wieder nehmen die Schwestern sich außerdem etwas Zeit, um mit ihren Fans in Austausch zu treten. Auch am Montagabend hatte Davina ihre Community wieder einmal zu einem Q&A eingeladen, bei dem sie ihren Fans unter anderem einen kleinen Einblick in ihre künftigen Pläne gewährte.

So verriet die 19-Jährige auf Nachhaken eines Users nicht nur, dass sie in Zukunft "definitiv" Kinder haben wolle, sondern auch, dass sie sich zwei bis drei Nachkommen wünsche. Das war jedoch noch nicht alles!