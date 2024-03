Davina Geiss erhält im Bali-Urlaub überraschende Nachricht vom Hotel-Personal

Während Davina unter der indonesischen Sonne die Seele baumeln lässt, sorgt auch das Hotel-Personal dafür, dass es dem Millionärs-Töchterchen an nichts fehlt. Das stellte die 20-Jährige jüngst in ihrer Story unter Beweis, als sie von den Bediensteten des Ressorts eine ganz besondere Nachricht erhalten hatte.

Die Monegassin trug dabei einen schwarzen Badeanzug und setzte gekonnt ihre langen Beine in Szene, was bei ihrer Community wieder einmal für Jubelstürme und mehrere zehntausend "Likes" sorgte.

So gab es für die Anhänger der 20-Jährigen nicht nur exklusive Einblicke in die luxuriöse balinesische Unterkunft (samt Infinity-Pool und Blick aufs Meer), sondern auch mehrere Aufnahmen, auf denen Davina sich vor der Kamera auf einer Liege geräkelt hatte.

Davina hatte ihre mehr als 500.000 Instagram-Fans an diesem Wochenende bereits einige Einblicke in den Luxusurlaub der Millionärsfamilie gewährt und sowohl in ihrer Story, als auch auf ihrem Profil gleich mehrere Schnappschüsse abgesetzt.

Auf Bali bleiben für Davina Geiss (20) keine Wünsche offen! © Bildmontage: Instagram/davinageiss

Die hatten ihren Job nämlich so gut gemacht, dass sie Davina ihre Wünsche bereits erfüllten, bevor die diese überhaupt geäußert hatte, wie eine Karte vermuten ließ, die die 20-Jährige abfotografiert und mit ihren Fans geteilt hatte.

"Das ist so süß. Ich bin gerade in mein Zimmer gekommen und habe diese Notiz gefunden. Vielen Dank, dass ihr euch so sehr kümmert", schwärmte die älteste Tochter von Robert (60) und Carmen Geiss (58) in der Bildunterschrift und schien dabei ziemlich überrascht.

Doch was stand auf der Karte, die Davina derart in Entzückung versetzt hatte?

"Wir haben Ihnen ein wenig Aloe vera in den Kühlschrank gelegt. Wir hoffen, dies hilft Ihnen gegen den Sonnenbrand und Sie fühlen sich besser", hatte das Personal seinen Luxus-Gast wissen lassen und sichergestellt, dass es Davina im Urlaub wirklich an nichts fehlen wird.

Millionärs-Tochter müsste man sein!