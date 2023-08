Davina Geiss flasht Fans mit Foto nach Party-Marathon: "Wie ein Bond-Girl!"

Davina Geiss (20) lässt es mit ihren Freundinnen in einem Beach-Club in Saint-Tropez ordentlich krachen. © Bildmontage: Instagram/davinageiss (Screenshots)

"Die Geissens" genießen das unbeschwerte Leben der Superreichen derzeit in vollen Zügen an ihrem Zweitwohnsitz in Saint-Tropez. Da kann es durchaus vorkommen, dass für den Weg zum Restaurant der Helikopter genutzt wird.

Auf ihrem Instagram-Kanal gewährt die älteste Tochter von Unternehmer Robert Geiss (59) und seiner Frau Carmen (58) ihren rund 469.000 Followern in regelmäßigen Abständen immer wieder exklusive Einblicke in ihren Rich-Kid-Alltag.

Zuletzt sorgte die Jung-Unternehmerin immer wieder mit heißen Schnappschüssen im Bikini für Aufsehen. Doch auch mit einem ganz schlichten Outfit weiß Davina ihre Fans zu begeistern.

Nach ihrem jüngsten Party-Marathon in einem angesagten Beach-Club nutzte sie die bereits hochgeklappten Bürgersteige des ehemaligen Fischerdorfs, um sich in den leeren Gassen noch einmal in Szene zu setzen.

"After Hours", schreibt die Millionärstochter zu dem Foto, welches sie im figurbetonten weißen Body-Top und einer ausgefransten Hose zeigt. Dazu kombiniert die Fashionista eine kleine Handtasche in Schwarz und einen Gürtel in selber Farbe.