Davina Geiss hat ihre ersten zwei Tattoos: Oben-ohne-Foto zeigt rührendes Motiv

Anna Schmitz hatte am 13. Februar vergangenen Jahres den erbitterten Kampf gegen den Krebs verloren. Trotzdem ließ es sich Tochter Carmen nicht nehmen, ihrer Mama am 4. Mai mit einem emotionalen Post zum Geburtstag zu gratulieren.

In ihren Fragerunden auf Instagram hatte die gebürtige Monegassin zuletzt immer wieder verlauten lassen, sich unbedingt eine Erinnerung an ihre im vergangenen Jahr aus dem Leben geschiedene Oma stechen lassen zu wollen.

Familienhund Dex und die kleine Davina chillen am Pool. Die Fellnase wurde 14 Jahre alt. © Instagram/carmengeiss (Screenshot)

Auch Davina vermisst Anna sehr. Womöglich hilft ihr das neue Tattoo dabei, den Schmerz über den Verlust der geliebten Oma besser verarbeiten zu können. Doch damit nicht genug: Die 20-Jährige zauberte noch ein zweites Motiv aus dem Ärmel.

Auf der Unterseite ihres rechten Handgelenks prangen nun zwei kleine, niedliche Pfotenabdrücke. "Für meine Babys - Maddox und Dex", so die Erläuterung der gebürtigen Monegassin.

Ihrem Yorkshire Terrier Maddox hatte Davina erst vor wenigen Tagen feierlich zum 16. Geburtstag gratuliert. "Happy Birthday to the Love of my Life", schrieb die Schwester von Shania Geiss (19) zu einem Foto des Familienhundes.

Vierbeiner Dex weilt unterdessen schon seit rund eineinhalb Jahren nicht mehr im Kreise der Kult-Millionäre. Der Hund musste 2019 aufgrund eines Tumors operiert werden. Die Amputation des hinteren linken Beines war die einzige Chance, das Tier damals zu retten.

Dex überlebte, erholte sich und konnte sogar weiter tapfer am Familienleben der Geissens teilnehmen. Drei Jahre später mussten sich die Robert, Carmen und Co. dann für immer von ihrer geliebten Fellnase verabschieden.