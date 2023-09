Davina Geiss heizt Liebesgerüchte an: Der Mann an ihrer Seite ist ein Ex-Bundesliga-Star!

Monaco - Kommt etwa Bewegung in das Liebesleben von Davina Geiss ? Ein Foto der 20-jährigen Millionärstochter mit einem ehemaligen Bundesliga -Star heizt aktuell mächtig die Gerüchteküche an!

Der senegalesische Nationalspieler wechselte im Sommer 2021 vom 1. FC Köln zur AS Monaco. © Federico Gambarini/dpa

Erst kürzlich reagierte der Kicker mit einem Herzaugen-Emoji auf einen Social-Media-Beitrag der Mode-Designerin, der sie in einem engen, weißen Top und heller Hose zeigt.

Die Millionärstochter ließ sich sogar zu einer Antwort hinreißen, was sonst grundsätzlich nie der Fall ist. Sie bedachte den senegalesischen Nationalspieler ihrerseits mit zwei weißen Herzen.

Am 17. August gratulierte Davina dem Ex-Kölner sogar ganz öffentlich zum Geburtstag. Zu einem Foto, das sie in ihrer Story teilte, schrieb sie unter anderem "my best friend". Ob zwischen den beiden nicht doch mehr ist als nur Freundschaft? Unklar!

Im Gegensatz zu ihrem Schwesterherz schwebte die älteste Tochter von Robert und Carmen schon einmal ganz offiziell auf Liebeswolke sieben. Der glückliche Auserwählte war der britische Rapper Leondre Devries (22).

Doch schon vor vier Jahren trennte sich die junge Liebe. Seitdem ist es still geworden um das Liebesleben des Promi-Sprosses. Shania wurde bislang noch nicht mit einem Mann an ihrer Seite gesichtet.