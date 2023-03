Davina Geiss: Neu-Blondine reizt mit ihren heißen Kurven, doch es gibt einen Haken

Davina Geiss (19) zeigt sich im Netz immer häufiger sexy und selbstbewusst. © Instagram/the_real_davina_geiss (Screenshots, Bildmontage)

Gerade erst verbrachte die älteste Tochter von Unternehmer Robert Geiss (59) und seiner Ehefrau Carmen Geiss (57) gemeinsam mit ihren Eltern sowie ihrer jüngeren Schwester Shania Geiss (18) ein paar entspannte Tage auf den Malediven.

Auf der Trauminsel im Indischen Ozean entdeckte die Abiturientin ihre freizügige Seite und begeisterte die rund 434.000 Fans auf ihrem offiziellen Instagram-Profil beinahe täglich mit aufreizenden Bikini-Fotos vor paradiesischer Kulisse.

Inzwischen ist die TV-Bekanntheit ("Die Geissens") in ihre Heimat Monaco zurückgekehrt. Die heiße Körpershow ist deshalb aber noch lange nicht vorbei. Auch auf dem Balkon ihres Apartments im Herzen des Fürstentums gelingt es Davina mühelos, ihren Traumkörper gekonnt in Szene zu setzen.

Vor der Panorama-Aussicht auf Monte Carlo posiert der Geiß-Spross in seinem jüngsten Beitrag in einem hautengen Crop-Top in Grau und einer passgenauen Jeans in selber Farbe am Geländer im Außenbereich der Schwestern-WG.

Die neuerdings blonden Haare der Schönheit fallen locker nach vorne über die Schultern.