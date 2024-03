Davina Geiss zeigt neuen Look nach Friseurbesuch: So sieht der TV-Star nicht mehr aus!

Monaco - Davina Geiss (20) überrascht mit einem neuen Look! Nach einem Friseurbesuch präsentiert die Millionärstochter stolz ihre frische Haarpracht. Die Fans sind völlig aus dem Häuschen!

Auf der indonesischen Trauminsel Bali urlaubte Davina Geiss (20) kürzlich noch mit deutlich dunkleren Haaren. © Bildmontage: Instagram/davinageiss (Screenshots)

Die älteste Tochter von Unternehmer Robert Geiss (60) und seiner Frau Carmen (58) ist eine waschechte Fashionista. Extravagante und sündhaft teure Mode gehört einfach zum dekadenten Lifestyle der gebürtigen Monegassin dazu.



Zur großen Freude ihrer vielen Follower auf Instagram sorgt Davina jetzt mit einer haarigen Veränderung für Aufsehen. Die Schwester von Shania Geiss (19) hat sich nämlich von ihren braunen Haaren getrennt und erstrahlt fortan in einem hellen Blond

Unmittelbar nach ihrer Rückkehr von der indonesischen Trauminsel Bali hat die Geiss-Tochter einen Abstecher zum Friseur ihres Vertrauens gemacht und sich zumindest rein optisch erneut ihrer jüngeren Schwester angenähert.

So wie Davina ihre neue Walle-Mähne in ihrer Story präsentiert, scheint sie mit dem Ergebnis des Scheren-Akrobaten mehr als zufrieden zu sein. Lässig fährt sie sich durch die Haare und trällert einen Gute-Laune-Song in die Kamera.