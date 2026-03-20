Fans aufgepasst: Davina Geiss (22) sorgt mit neuem Geschäftsmodell für Aufsehen!

Monaco - Paukenschlag um Davina Geiss : Die 22-jährige Millionärstochter macht tabula rasa in ihrem Kleiderschrank. Aussortiertes bietet sie im Netz an. Den Fans bietet sich ein Eldorado aus Designerstücken!

TV-Star Davina Geiss (22, "Die Geissens", "We Love Monaco") ist im Fürstentum geboren und aufgewachsen. © Instagram/davinageiss (Screenshot)

Wer bislang "Die Geissens" oder "We Love Monaco" im TV verfolgte und sich beim Anblick von Davinas Outfits und Accessoires dachte: "Wow, wie schön, das hätte ich auch gerne!", dem bietet sich jetzt eine echte Chance - sofern der Kontostand stimmt.

Sowohl auf der Secondhand-Plattform Vinted als auch auf einem neu eröffneten Instagram-Kanal mit dem Namen "Davinas Closet Sale" bietet die gebürtige Monegassin derzeit eine Reihe von Kleidungsstücken und anderen Luxusartikeln an.

"Ich räume meinen Kleiderschrank auf und verkaufe ein paar Sachen", schrieb die älteste Tochter von Unternehmer Robert Geiss (62) in einer Story auf ihrem Hauptaccount. Mit anderen Worten: Davina macht einen modischen Frühjahrsputz.

Fans erhalten auf diese Weise nicht nur exklusive Einblicke in die luxuriöse Garderobe der TV-Bekanntheit. Es bietet sich auch die Möglichkeit, exklusive Designerstücke zu deutlich "günstigeren" Preisen als im normalen Sale zu erwerben.