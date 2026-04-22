Großgezogen und ins TV gebracht: So rührend denken Davina und Shania Geiss über Mama Carmen
Monaco - Seit dieser Woche flimmert die neue Staffel von "Davina & Shania – We Love Monaco" über die Bildschirme. Abseits der Kameras schwärmen die Luxus-Schwestern plötzlich über Mama Carmen (60) und Papa Robert (62).
Etwas mehr als 15 Jahre lang sind Davina (22) und Shania (21) inzwischen schon im TV-Business aktiv.
Nach langjähriger Abhängigkeit von ihren Eltern stehen die zwei inzwischen geschäftlich auf eigenen Beinen und sind die Hauptakteurinnen ihrer eigenen Doku-Soap.
Im Interview mit RTL haben sie jetzt aber erklärt, wer welches Gen von Mama und Papa vererbt bekommen hat und wer sich beruflich stärker durchsetzen kann.
"Ich würde sagen, ich bin einfach die Kopie von Mama und Shania die Kopie von Papa. Vielleicht nicht vom Aussehen, aber vom Charakter. Mama und ich sind ruhiger. Im Gegensatz dazu haben Shania und Papa eine etwas stärkere Personalität", stellt Davina klar.
Über Mama Carmen können beide derweil nur schwärmen – trotz mancher Reibungspunkte hinter den Kulissen. "Sie ist eine richtige Löwen-Mama! Sie ist so stark und hat schon vieles mitgemacht. Das bewundern wir sehr, sie ist eine tolle Mama."
Verlassen Shania und Davina Geiss Monaco?
Schon in Kindheitstagen sei den Schwestern klar geworden, dass Mama Carmen immer alles für die Familie tun würde, erklären Davina und Shania. "Man merkt ihr an, dass sie für uns als Familie jeden Tag kämpft. Sie würde für ihre Familie alles tun."
Für die Zukunft wünschen sich Davina und Shania daher, dass sich die Familie in den nächsten Jahren nicht aus den Augen verliert und man regelmäßig Zeit miteinander verbringt – auch abseits der TV-Kameras bei "Die Geissens".
Helfen soll dabei auch der Wohnort in Monaco, den die beiden wohl so schnell nicht verlassen werden.
"Nein, das können wir nicht, Monaco ist unser Zuhause! Aber natürlich lieben wir unser Sommerhaus in Saint-Tropez", hält Davina fest und wagt einen luxuriösen Ausblick in die Zukunft. "Ich könnte mir auch eine Immobilie in Kitzbühel vorstellen, weil ich den Ort liebe. Aber wer weiß, was das Leben so für einen bereithält."
Die nächste Folge von "Davina & Shania – We Love Monaco" läuft am kommenden Montag, um 21.15 Uhr, bei RTLZWEI. Schon jetzt ist die Episode aber auf RTL+ abrufbar.
Titelfoto: RTLZWEI