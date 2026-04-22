Großgezogen und ins TV gebracht: So rührend denken Davina und Shania Geiss über Mama Carmen

Monaco - Seit dieser Woche flimmert die neue Staffel von "Davina & Shania – We Love Monaco" über die Bildschirme. Abseits der Kameras schwärmen die Luxus-Schwestern plötzlich über Mama Carmen (60) und Papa Robert (62).

Davina (22, l.) und Shania Geiss (21) suchen bei wichtigen Entscheidungen immer wieder Rat bei Mama und Papa. © RTLZWEI

Etwas mehr als 15 Jahre lang sind Davina (22) und Shania (21) inzwischen schon im TV-Business aktiv.

Nach langjähriger Abhängigkeit von ihren Eltern stehen die zwei inzwischen geschäftlich auf eigenen Beinen und sind die Hauptakteurinnen ihrer eigenen Doku-Soap.

Im Interview mit RTL haben sie jetzt aber erklärt, wer welches Gen von Mama und Papa vererbt bekommen hat und wer sich beruflich stärker durchsetzen kann.

"Ich würde sagen, ich bin einfach die Kopie von Mama und Shania die Kopie von Papa. Vielleicht nicht vom Aussehen, aber vom Charakter. Mama und ich sind ruhiger. Im Gegensatz dazu haben Shania und Papa eine etwas stärkere Personalität", stellt Davina klar.

Über Mama Carmen können beide derweil nur schwärmen – trotz mancher Reibungspunkte hinter den Kulissen. "Sie ist eine richtige Löwen-Mama! Sie ist so stark und hat schon vieles mitgemacht. Das bewundern wir sehr, sie ist eine tolle Mama."