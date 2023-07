Davina Geiss raubt Fans im gelben Bikini den Atem: "Heißeste Frau des Planeten"

Davina Geiss (20) ist die älteste Tochter von Multimillionär Robert Geiss (59). Sie ist in Monaco geboren und aufgewachsen. © Bildmontage: Instagram/davinageiss (Screenshots)

Nachdem "Die Geissens" nun einige Wochen mit ihrer Luxus-Yacht "Indigo Star" das Mittelmeer und vor allem die Balearen unsicher gemacht haben, ist die Millionärsfamilie nun wieder in den Heimathafen nach Saint-Tropez zurückgekehrt.

Wovon sich Familienoberhaupt Robert Geiss (59), seine Frau Carmen (58) sowie die beiden Töchter Davina und Shania (18) genau erholen mussten, wissen wohl nur die "Jetsetter" selbst.

Sehr zur Freude ihrer vielen Fans haben die Drei-Engel-für-Robert im Urlaub so eine Art Textilphobie entwickelt. Auf ihrem Instagram-Kanal hat die älteste Tochter des Unternehmers jetzt noch einmal mit einem heißen Schnappschuss nachgelegt.

Im zitronengelben Bikini sitzt Davina lässig am Pool der "Villa Geissini" in Saint-Tropez und lässt ihre Füße im kalten Nass baumeln. Durch die sonnige Farbe ihres Looks kommt ihre Sommerbräune richtig gut zur Geltung.

Zu ihrem Outfit kombiniert die 20-Jährige eine XXL-Sonnenbrille und versprüht damit echtes Summer-Feeling.