Davina Geiss spricht über Beziehungsgerüchte: Ist sie vergeben?

Ist nach wie vor Single und wartet auf ihren Traummann: Davina Geiss (21) will irgendwann heiraten und Kinder bekommen. © RTLZWEI

Das, was ihre Fans laut der 21-Jährigen natürlich am meisten interessiert und auch häufig gefragt wird, ist: Hat die Millionärstochter einen Freund?

"Nein, habe ich nicht. Und ich suche auch nicht. Eines Tages kommt schon der Richtige", antwortet die Tochter von Robert (60) und Carmen Geiss (59) und gibt damit bekannt, weiterhin Single zu sein.

Dabei offenbart Davina aber auch, dass sie durchaus ein Beziehungsmensch ist. "Ich würde definitiv gerne Kinder haben und auch irgendwann mal heiraten. Dafür brauche ich aber erst den richtigen Partner."

Daneben ging es im Q&A auf Instagram aber auch um noch ein paar weitere sehr persönliche Themen. Zum Beispiel das Thema Glücklich-Sein, trotz der Tatsache, dass sich die 21-Jährige wohl nie Sorgen um ihre finanzielle Zukunft machen muss.

"Jeder sagt immer, er wünschte, er wäre so glücklich wie ich, aber ich werde euch mal was sagen. Ich habe viele Momente, in denen ich auch nicht glücklich bin. Ich habe viele Ängste! Momente, wo ich traurig bin und Momente, wo ich alleine bin", gibt sich Davina ganz offen.