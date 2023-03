Davina Geiss teilt freizügiges Video: Auch Shania heizt ihren Fans im Bikini ein

Malediven – Für die Geissens ist schon im März Sommer! Die Millionärsfamilie verbringt zurzeit einen traumhaften Urlaub auf den Malediven. Für Carmen (57) und ihre beiden Töchter Davina (19) und Shania (18) bedeutet das vor allem eins: ganz viel Sonne tanken - und das am liebsten im knappen Bikini.

Davina (19, l.) und Shania Geiss (18) teilen nahezu identische Badezimmer-Selfies im Bikini. © Montage: Instagram/Davina Geiss, Instagram/Screenshot/Shania Geiss

"Was kann es Schöneres geben als einen weißen Sandstrand, eine Mega-Insel, blaues Wasser und blauen Himmel?", schwärmte Familienoberhaupt Robert Geiss (59) am Wochenende in einem Instagram-Video.

In dem Clip steht er auf der Veranda eines 5-Sterne-Hotels, während vor ihm die türkisfarbenen Wellen einer Lagune im Sonnenschein glitzern.

Göttergattin Carmen hielt sich derweil nicht mit vielen Worten auf. "Guten Morgen, Sonnenschein", trällert die Luxus-Lady in einem zweiten Video drauflos, entledigt sich dann ihres Kimonos und klettert lediglich mit einem blau-gemusterten Bikini bekleidet in den hauseigenen Swimmingpool.

Derweil stehen ihre Sprösslinge dem ehemaligen Bademoden-Model in nichts nach. So teilten Shania und Davina auf ihren jeweiligen Instagram-Kanälen nahezu identische Bikini-Fotos und heizten ihren zusammengerechnet mehr als eine Million Followern mit den unverhofft freizügigen Bildern ganz schön ein.