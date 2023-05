Davina Geiss verzaubert als "Black Beauty" ihre Fans: "Zu cool für diese Szene!"

Monaco - Davina Geiss liegt der Glamour im Blut: Ihr neuester Schnappschuss zeigt die 19-jährige Millionärstochter in eleganter Abendgarderobe. Die Fans sind begeistert von ihrer "Black Beauty".

Sowohl die Klientel im Hintergrund als auch das Ambiente der Location ließen einmal mehr auf ein Event in höchst exklusiven Kreisen schließen.

Auch für ihren jüngsten Beitrag erntete der TV-Star wieder viel Zuspruch. "All in black", schrieb Davina zu der Aufnahme, die sie auf einem gemütlichen Sofa sitzend in schwarzer Abendgarderobe zeigt.

Gemeinsam mit ihrer jüngeren Schwester ist die 19-jährige Millionärstochter derzeit bei "Davina & Shania - We Love Monaco" im TV zu sehen. © RTLZWEI

Ansonsten kam der glamouröse Look der Geiss-Tochter bei ihrer Community sehr gut an.

"Wie kann man nur so sexy sein", "Die junge Frau hat Klasse" oder "Sehr edler Look. Mega hübsch", war unter anderem in den Kommentaren zu lesen.

Auch die obligatorische Ansammlung von Herz-, Flammen- und Raketen-Symbolen fehlte nicht.

Davina und ihre jüngere Schwester Shania (18) sind in den vergangenen zwei Jahren tatsächlich flügge geworden und scheinen den Abnabelungsprozess von ihren gut betuchten Eltern bestens zu meistern.

In direkter Nachbarschaft zu den Formel-1-Weltmeistern Lewis Hamilton (38) und Max Verstappen (25) genießen die beiden in ihrer ersten eigenen Bude im Herzen des Fürstentums das sorgenfreie Leben in Saus und Braus.