Davina Geiss von "Dolce & Gabbana" verklagt, Gericht fällt Entscheidung!

Wie " Bild " berichtet, soll Davina am 10. Februar die offizielle Beurkundung des europäischen Markenamtes bekommen haben. Demnach darf sie ihre Kollektion künftig unter dem Namen "DG" verkaufen.

" Die Geissens " wollten sich von dem großen Namen jedoch nicht so leicht einschüchtern lassen. Nun scheint sich ihre Beharrlichkeit tatsächlich ausgezahlt zu haben.

Das kam bei den italienischen Modemachern gar nicht gut an. "Dolce & Gabbana" hetzte der gebürtigen Monegassin ihre Anwälte auf den Hals und verklagte sie aufgrund der zu starken Ähnlichkeit zum eigenen Markennamen "D&G". Es bestünde "Verwechslungsgefahr", hieß es in der offiziellen Begründung des Widerspruchs.

Bereits kurz nach ihrem Abitur meldete die älteste Tochter von Multimillionär Robert Geiss (59) und seiner Frau Carmen Geiss (57) ihr Label "DG by Indigo Limited" beim europäischen Markenamt an. Unter ihren Initialen wollte Davina vor allem Jogginghosen und stylische Hoodies verkaufen.

Die 19-jährige Millionärstochter genießt ihr glamouröses Luxusleben in vollen Zügen. © Instagram/the_real_davina_geiss (Screenshots, Bildmontage)

"Das Unionsmarkenamt hat den Widerspruch abgelehnt und im Verfahren zugunsten von Frau Davina Geiss entschieden", zitiert das Blatt eine Anwältin der Kult-Auswanderer. Ein Mega-Erfolg für die Jung-Unternehmerin. Die Aufmerksamkeit, die ihr der Marken-Zwist einbrachte, ist als Werbung für die eigene Linie sicher auch nicht zu verachten.

Klar ist: Die Mode-Macher Domenico Dolce (64) und Stefano Gabbana (60) dürften alles andere als erfreut über die neue Konkurrenz sein. Ein Sprecher der Designer hielt sich gegenüber "Bild" über das weitere Vorgehen allerdings bedeckt.

Kurz nachdem die Klage vor knapp eineinhalb Jahren publik wurde, hatte sich Davina bereits zur Debatte um den Namen geäußert. "Ich heiße Davina Geiss. Das ist mein Name. Den haben meine Eltern mir gegeben. Also kapiere ich nicht, warum die jetzt sauer werden. Also ich kann ja nichts dafür, dass ich 'DG' heiße."

Sie habe mit ihrer Marke bewusst versucht, Abstand von "D&G" zu nehmen. Sowohl die Schrift als auch der Zusatz "by Indigo Limited" seien hierfür ein klarer Hinweis.