Davina Geiss wird für Kuschelfoto gefeiert: Tiefe Einblicke und ein süßer Kerl im Arm

Monaco - Davina Geiss (20) zieht im Netz mal wieder alle Blicke auf sich. Grund dafür ist diesmal aber kein heißer Bikini-Schnappschuss, sondern der süße Kuschelpartner, der sich an ihr tiefes Dekolleté schmiegt!

In diesem Sommer brachte die 20-Jährige ihre rund 475.000 Follower auf Instagram so häufig mit viel nackter Haut um den Verstand wie nie zuvor. Im Rahmen der Reality-Doku " Die Geissens " hatte Davina bis dato einen eher biederen Eindruck hinterlassen.

Die älteste Tochter von Multimillionär Robert Geiss (59) und seiner Frau Carmen (58) steht seit ihrer frühesten Kindheit vor der Kamera und weiß sich deshalb gekonnt für ihre Fans in Szene zu setzen.

Die Fellnase führt ein ähnlich glamouröses Leben wie seine Besitzerin und hat seit einem Jahr einen eigenen Instagram-Account. © Instagram/maddoxgeiss (Screenshot)

Die gewählte Foto-Perspektive gewährt dabei - sicherlich nicht ganz unbeabsichtigt - einen tiefen Einblick in das pralle Dekolleté der gebürtigen Monegassin, was natürlich auch den vielen Fans von Maddox Geiss nicht verborgen bleibt.

"Wie gerne würde ich jetzt mit dem Hund tauschen", schreibt ein User in den Kommentaren unter dem Beitrag. Einem anderen sticht sofort Davinas Präsenz ins Auge: "Auf dem Bild sieht man mehr von dir als von Maddox!"

Wie es sich für einen echten Influencer-Hund gehört, "schreibt" der Vierbeiner natürlich auch die Caption aus der Ich-Perspektive und betont: "Es gibt nichts Besseres, als mit Mama zu kuscheln!" Dem kann ein Gros der Community wohl nur zustimmen.

Viele Komplimente gelten aber auch der Fellnase. "Ich liebe Maddox", "So ein süßer Hund" und "Cutest" ist ebenfalls unter dem Beitrag zu lesen.

Das Potenzial zum Dogfluencer hat der Geiss-Terrier auf jeden Fall. Denn er führt ebenso wie sein Menschen-Rudel ein echtes Luxus-Leben - ob am Strand in Monaco oder auf einer Yacht in Cannes.